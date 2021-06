Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2021 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 20 GIUGNO 2021 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI

TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO CRITICITA’;

PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO: SU RICHIESTA DEL COMUNE DI PONZA, OGGI PREVISTA UNA CORSA STRAORDINARIA DELL’UNITA’ VELOCE FORMIA-PONZA ALLE ORE 10.00;

IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA FERROVIARIA TERMINI-CENTOCELLE PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA OGGI LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA SULL’INTERA TRATTA; LA RIPRESA DEL SERVIZIO E’ PREVISTA PER DOMANI ALLE ORE 13.00; SEMPRE NELL’AMBITO DEI TRASPORTI, PER LA FESTIVITA’ ODIERNA DI SAN PIETRO E PAOLO OGGI A ROMA SOSPESO IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL DELLE LINEE S DI ASTRAL SPA; RICORDIAMO INOLTRE CHE DOMANI 30 GIUGNO SARA’ L’ULTIMO GIORNO DI ATTIVITA’ DEL SERVIZIO.

