Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2021 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 29 GIUGNO 2021 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN USCITA DALLA CITTA’;
INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE SI PROCEDE A RILENTO NELLA ZONA A SUD DELLA CAPITALE, TRA LE USCITE LAURENTINA E PONTINA; SULLA STESSA PONTINA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI POMEZIA; RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE DI OSTIA, DA VIA DI ACILIA FINO A CASAL PALOCCO; RESTANDO SULLA LITORANEA SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E LAVINIO LIDO DI ENEA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULL’AURELIA, TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA; SEMPRE VERSO CIVITAVECCHIA SEGNALIAMO INFINE CODE SULLA A12 TRA SANTA SEVERA E SANTA MARINELLA, QUI PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral