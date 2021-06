Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2021 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 29 GIUGNO 2021 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

SULLA PONTINA, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO SI PROCEDE A RILENTO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE; SULLO STESSO RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE PRENESTINA E TOR BELLA MONACA;

IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULL’AURELIA, TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA; RESTANDO NEI PRESSI DI CIVITAVECCHIA RALLENTAMENTI SULLA A12 TRA SANTA SEVERA E SANTA MARINELLA NELLE DUE DIREZIONI, ANCHE QUI PER LAVORI IN CORSO;

SEGNALIAMO INFINE TRAFFICO INTENSO SULL’APPIA, CON CODE A PARTIRE DA VIA DEI LAGHI FINO A CASTEL GANDOLFO IN DIREZIONE DI ALBANO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral