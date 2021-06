Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2021 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 29 GIUGNO 2021 ORE 16:20 FEDERICO MONTI

APRIAMO CON L’INCIDENTE OCCORSO SULL’AUTOSTRADA A1 DOVE SEGNALIAMO CODE PER SEI CHILOMETRI CHE BLOCCANO IL TRAFFICO FINO ALL’USCITA PER ORVIETO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. SI CONSIGLIA L’USCITA A FABRO.

PER CHI È IN VIAGGIO SULLA PONTINA ANCORA TRAFFICO CONGESTIONATO PER LAVORI IN CORSO TRA TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA.

AUMENTA IL TRAFFICO SULLA LITORANEA TRA TOR PATERNO E CAMPO ASCOLANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

INFINE, CODE SULLA MONTI LEPINI TRA VALLE FIORETTA E LO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA IN DIREZIONE FROSINONE.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA FERROVIARIA TERMINI-CENTOCELLE PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA OGGI LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA SULL’INTERA TRATTA. LA RIPRESA È PREVISTA PER DOMANI ALLE ORE 13.00. SEMPRE NELL’AMBITO DEI TRASPORTI, PER LA FESTIVITA’ ODIERNA DI SAN PIETRO E PAOLO, OGGI A ROMA SOSPESO IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL DELLE LINEE S DI ASTRAL SPA; RICORDIAMO INOLTRE CHE DOMANI 30 GIUGNO SARA’ L’ULTIMO GIORNO DI ATTIVITA’ DEL SERVIZIO.

