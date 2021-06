Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2021 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 29 GIUGNO 2021 ORE 19:20 FEDERICO MONTI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER LAURENTINA E APPIA;

SULL’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-ROMA PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE ORA RISOLTO TRA ATTIGLIANO E BASSANO IN TEVERINA E, PROSEGUENDO, ALL’ALTEZZA DI NAZZANO VERSO ROMA;

SEMPRE SULL’AUTOSTRADA A1, MA QUESTA VOLTA SULLA ROMA-NAPOLI, SI STA IN CODA IN PROSSIMITA’ DELL’USCITA PER ANAGNI, IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.

TRAFFICO INTENSO DA RIENTRO ANCHE SULL’AURELIA TRA PALIDORO E TORRIMPIETRA E, AVANTI, TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA SEMPRE VERSO ROMA;

TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA CASILINA TRA LAGHETTO E PANTANO NELLE DUE DIREZIONI.

ANCORA TRAFFICATA LA PONTINA NEL TRATTO COMPRESO TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA.

INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AUGURIAMO BUONA SERATA.

