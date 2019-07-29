Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 29 LUGLIO 2019 7.20
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA GENIO CIVILE ED APRILIA IN DIREZIONE ROMA
RIMANENDO SULLA VIA PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR
IN VIA NETTUNENSE PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO CAMPO DI CARNE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA COGNA IN DIREZIONE ROMA
SEMPRE IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI A BORGHESIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VERMICINO NELLE DUE DIREZIONI
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