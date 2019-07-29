Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2019 ore 09:15
Più informazioni su
VIABILITÀ 29 LUGLIO 2019 8.20
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMANINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PRENESTINA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA ROMA FIUMICINO ED OSTIENSE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA VIA PONTINA SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA CAMPOVERDE ED APRILIA IN DIREZIONE ROMA
RIMANENDO SULLA VIA PONTINA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN VIA NETTUNENSE TRA PAVONA E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE APPIA
IN VIA PALOMBARESE SI RALLENTA TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA
DA CLAUDIO VELOCCIA ‘E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
Servizio fornito da Astral