Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 29 LUGLIO 2019 9.20
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA ROMA FIUMICINO ED OSTIENSE, ARDEATINA ED APPIA, PRENESTINA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASSIA E TRIONFALE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO+
PERCORRENDO LA STATALE PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASALAZZARA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA
IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, ALBANO E GENZANO NEI DUE SENSI DI MARCIA,
IN VIA TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO A SETTECAMINI ALL’ALTEZZA DI VIA CASAL BIANCO IN DIREZIONE ROMA
MENTRE IN VIA PALOMBARESE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DI SANTA LUCIA NELLE DUE DIREZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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