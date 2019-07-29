Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 29 LUGLIO 2019 10.20
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ARDEATINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE TUSCOLANA ED APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E LA TOGLIATTI IN DIREZIONE TANGENZIALE EST
IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA ALL’ALTEZZA DI VIA PRIMO MAGGIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA PALOMBARESE TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI VIA DI SANTA LUCIA NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA TIBURTINA A TIVOLI TERME RALLENTAMENTI TRA VIA DELL AERONAUTICA E VIA CONSOLINI NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
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