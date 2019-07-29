Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 29 LUGLIO 2019 11.20
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO,
AD ECCEZIONE DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA EI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA CASILINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI
MENTRE IN VIA TIBURTINA A TIVOLI TERME RALLENTAMENTI TRA VIA DELL AERONAUTICA E VIA CONSOLINI NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA PALOMBARESE TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI VIA DI SANTA LUCIA NELLE DUE DIREZIONI
INFINE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
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