Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 29 LUGLIO 2019 12.20

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO,

IN VIA DEI CASTELLI ROMANI SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA LAURENTINA A TOR SAN LORENZO RALLENTAMENTI TRA VIA CAMPO DI CARNE E VIA VALLI DI SANTA LUCIA NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE IN VIA NETTUNENSE AD APRILIA SI RALLENTA TRA LA PONTINA E VIA MATTEOTTI NEI DUE SENSI DI MARCIA

PERCORRENDO VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA CASILINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI

MENTRE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA ALL’ALTEZZA DI VIA PRIMO MAGGIO NELLE DUE DIREZIONI

INFINE IN VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA

Servizio fornito da Astral