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Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2019 ore 12:30

di - 29 Luglio 2019 - 12:30

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VIABILITÀ 29 LUGLIO 2019 12.20
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO,
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA LAURENTINA A TOR SAN LORENZO RALLENTAMENTI TRA VIA CAMPO DI CARNE E VIA VALLI DI SANTA LUCIA NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA NETTUNENSE AD APRILIA SI RALLENTA TRA LA PONTINA E VIA MATTEOTTI NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA CASILINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI
MENTRE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA ALL’ALTEZZA DI VIA PRIMO MAGGIO NELLE DUE DIREZIONI
INFINE IN VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
Servizio fornito da Astral

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