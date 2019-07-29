Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 29 LUGLIO 2019 15.20
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LAURENTINA E ARDEATINA
RALLENTAMENTI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
SULLA TIBURTINA RALLENTAMENTI TRA SETTECAMINI E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI
CODE A TRATTI SULL’ APPIA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA FEDERICO ASCANI E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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