Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 29 LUGLIO 2019 17.20
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E APPIA MENTRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA PER INCIDENTE
SULLA PONTINA CODE DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA E PIU’ AVANTI SEMPRE IN DIREZIONE LATINA CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO ANCHE PER INCIDENTE
CODE A TRATTI SULL’ APPIA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI
SULLA TIBURTINA RALLENTAMENTI TRA SETTECAMINI E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA FEDERICO ASCANI E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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