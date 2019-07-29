Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 29 LUGLIO 2019 18.20
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA E PER UN ICIDENTE TRA L’A24 E LA BUFALOTTA MENTRE IN INTERNA RISOLTO INCIDENTE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA PERMANGONO CODE
SULL’A12 ROMA TARQUINIA CODE TRA TORREIMPIETRA E CERVETERI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
SULLA PONTINA CODE DAL RACCORDO A CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA
SULLA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI
SULLA TIBURTINA RALLENTAMENTI TRA SETTECAMINI E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA FEDERICO ASCANI E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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