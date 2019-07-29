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Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2019 ore 19:45

di - 29 Luglio 2019 - 19:45

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VIABILITÀ 29 LUGLIO 2019 19.20
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE TRA TOR CERVARA E RACCORDO IN DIREZIONE EST
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E APPIA E TRA PRENESTINA E LA BUFALOTTA MENTRE IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E APPIA
SULLA COLOMBO CODE TRA RACCORDO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
SULLA PONTINA CODE DAL RACCORDO A CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA
SULLA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI
SULLA CASSIA VEIENTANA CODE ALL’ALTEZA DI FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO
DA FEDERICO ASCANI E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
Servizio fornito da Astral

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