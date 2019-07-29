Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 29 LUGLIO 2019 20.20
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA CASSIA VEIENTANA CODE PER INCIDENTE TRA RACCORDO E FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA TIBURTINA E LA BUFALOTTA MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASILINA E APPIA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
SULLA COLOMBO CODE TRA RACCORDO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE VERSO ALBANO LAZIALE
SULLA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI
ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA FEDERICO ASCANI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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