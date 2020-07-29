Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 29 LUGLIO 2020 ORE 07:20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO del PRIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
APRIAMO COL GRANDE RACCODO ANULARE DOVE PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’APPIA. PER EFFETTO CODE SULLA STESSA DIRAMAZIONE TRA TORVERGATA E IL RACCORDO IN INGRESSO A ROMA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
VERSO IL RACCORDO RICORDIAMO I LAVORI TRA FIORENTINI E TORCERVARA, CON CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA LENTA. CHIUSE ANCHE LE RAMPE DI USCITA E IMMISSIONE DA FIORENTINI E TOGLIATTI
SI PROCEDE A RILENTO SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO RIPROGRAMMATE LE PARTENZE DELLA FERROVIA ROMALIDO. LE PROSSIME DA COLOMBO SARANNO DA ALLE 7.30 E 7.45
A TAL PROPOSITO RICORDIAMO AGLI UTENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO DI INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA E RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. IN CODA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
Servizio fornito da Astral