Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2020 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 29 LUGLIO 2020 ORE 18:20 CLAUDIO VELOCCIA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA

MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE

MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, PERCORRENDO LA STATALE PONTINA LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE LATINA

MENTRE IN DIREZIONE EUR FORTI RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA

PERCORRENDO VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA RALLENTAMENTI TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI

