Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 29 LUGLIO 2020 ORE 18:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, PERCORRENDO LA STATALE PONTINA LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE LATINA
MENTRE IN DIREZIONE EUR FORTI RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA
PERCORRENDO VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA RALLENTAMENTI TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA ED ASTRAL INFOMOBILITA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVLTA STRADALE.
Servizio fornito da Astral