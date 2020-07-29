Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2020 ore 19:15

di - 29 Luglio 2020 - 19:15

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    VIABILITÀ DEL 29 LUGLIO 2020 ORE 18:20 CLAUDIO VELOCCIA
    BUON POMERIGGIO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
    MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
    MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, PERCORRENDO LA STATALE PONTINA LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE LATINA
    MENTRE IN DIREZIONE EUR FORTI RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA
    PERCORRENDO VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    IN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA RALLENTAMENTI TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI
    DA CLAUDIO VELOCCIA ED ASTRAL INFOMOBILITA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVLTA STRADALE.
    Servizio fornito da Astral

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