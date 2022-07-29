Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2022 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 29 LUGLIO 2022 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
UN INCIDENTE STA PROVOCANDO DISAGI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA VIA MACCHIA SAPONARA E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE ROMA;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE CASILINA E APPIA.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: DOMANI, SABATO 30 LUGLIO ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO DELLE LINEE S15 ACILIA-PIRAMIDE E S13 SAXA RUBRA-TERMINI; RICORDIAMO INOLTRE CHE, A CAUSA DI EVENTI IN PROGRAMMA IN VIA VENETO NELLA GIORNATA DI OGGI 29 LUGLIO, SONO PREVISTE DEVIAZIONI DI PERCORSO DEI BUS DELLA LINEA S13, NEL DETTAGLIO TRA PIAZZALE BRASILE E VIA VENETO IN DIREZIONE REPUBBLICA, E DA VIA PIEMONTE A PIAZZALE BRASILE VERSO SAXA RUBRA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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