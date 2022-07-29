Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2022 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 29 LUGLIO 2022 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
UN INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA VIA PINDARO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE ROMA, UN INVITO ALLA DOVUTA ATTENZIONE PER CHI TRANSITA SUL TRATTO INTERESSATO;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE CASILINA E APPIA;
RIGUARDO ALLE PRINCIPALI CONSOLARI, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA CI SONO CODE SULLA CASSIA BIS, TRA CASTEL DE CEVERI E IL RACCORDO; CODE ANCHE SULLA FLAMINIA, QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA GROTTAROSSA E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral