Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2022 ore 11:30

SULLA A1 ROMA-NAPOLI, A CAUSA DI UN CAMION IN PANNE AL KM 578 CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL NODO CON LA A24 ROMA-TERAMO E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI;

ATTENZIONE ANCHE SULLA CASSIA BIS, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DA CASTEL DE CEVERI FINO AL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA; SULLO STESSO RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA;

PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO INFINE CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA E SULLA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE.

