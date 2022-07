Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2022 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 29 LUGLIO 2022 ORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI

IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO IN USCITA DALLA CITTA’ PER IL PRIMO ESODO ESTIVO DI FINE LUGLIO, NEL DETTAGLIO SULLA A1 ROMA-NAPOLI, DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI TRA ROMA SUD E VALMONTONE E PIU’ AVANTI TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI;

TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA, E SULLA STESSA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA;

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: DOMANI, SABATO 30 LUGLIO ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO DELLE LINEE S15 ACILIA-PIRAMIDE E S13 SAXA RUBRA-TERMINI; RICORDIAMO INOLTRE CHE, A CAUSA DI EVENTI IN PROGRAMMA IN VIA VENETO NELLA GIORNATA DI OGGI 29 LUGLIO, SONO PREVISTE DEVIAZIONI DI PERCORSO DEI BUS DELLA LINEA S13, NEL DETTAGLIO TRA PIAZZALE BRASILE E VIA VENETO IN DIREZIONE REPUBBLICA, E DA VIA PIEMONTE A PIAZZALE BRASILE VERSO SAXA RUBRA.

