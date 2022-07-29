Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2022 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 29 LUGLIO 2022 ORE 18:20 CLAUDIO VELOCCIA
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ARDEATINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI ALTEZZA TOGLIATTI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
PERCORRENDO LA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFIOC TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI PRATICA DIREIZONE LATINA
MENTRE IN SENSO CONTRARIO PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA CINQUE PODERI E POMEZIA SUD
IN VIA NETTUNENSE SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA FRATTOCCHIE E PAVONA DIREZIONE CECCHINA
IN VIA TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO A TIVOI TERME TRA VIA VCONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
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