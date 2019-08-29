Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 29 AGOSTO 2019 ORE 07:20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
ANDIAMO SU VIA PRENESTINA DOVE CI SONO CODE IN ENTRAMBI I SENSI PER INCIDENTE ALTEZZA PRATO FIORITO
MENTRE SULLA VIA ARDEATINA ABBIAMO RALLENTAMENTI ANCHE A CAUSA DI LAVORI IN PROSSIMITA’ DI FALCOGNANA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DOVE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE SULLE LINEE FL4 ROMA-ALBANO ED FL6 ROMA-CASSINO
LA CIRCOLAZIONE E’ INTERROTTA, RISPETTIVAMENTE TRA CIAMPINO E ALBANO
E TRA CIAMPINO E COLLEFERRO
PER ENTRAMBE LE LINEE FINO AL PRIMO SETTEMBRE, IL SERVIZIO E’ GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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