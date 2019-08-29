Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 29 AGOSTO 2019 ORE 08:20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
ANCHE SU VIA PRENESTINA DOVE IL E’ TRAFFICO TORNATO REGOLARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A SEGUITO DI RISOLUZIONE DI INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA
MENTRE SULLA VIA ARDEATINA PERMANGONO RALLENTAMENTI ANCHE A CAUSA DI LAVORI IN PROSSIMITA’ DI FALCOGNANA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO DOVE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE FINO AL 1 SETTEMBRE SULLE LINEE FL4 ROMA-ALBANO ED FL6 ROMA-CASSINO
LA CIRCOLAZIONE E’MOMENTANEAMENTE INTERROTTA TRA CIAMPINO E ALBANO
E TRA CIAMPINO E COLLEFERRO
IL SERVIZIO E’ GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral