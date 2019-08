Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 09:45

VIABILITÀ 29 AGOSTO 2019 ORE 09:20 VALERIA VERNINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO CODE IN AUMENTO IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA

MENTRE SU VIA TIBURTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA SETTECAMINI E RACCORDO IN ENTRAMBI I SENSI

SITUAZIONE ANALOGA SU VIA CASSIA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA VIA DELLA STORTA E LA GIUSTINIANA DIREZIONE ROMA

PASSIAMO SU VIA ARDEATINA DOVE PERMANGONO CODE A CAUSA DI LAVORI IN PROSSIMITA’ DI FALCOGNANA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE PROSEGUIRANNO FINO AL 3 SETTEMBRE I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA DI ANAS TRA I KM 10+562 E 109+200 SIA IN DIREZIONE ROMA CHE TERRACCINA;

SONO PREVISTE CHIUSURE ALTERNATE DI UNA CORSIA DI MARCIA ALLA VOLTA, CON CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI SVINCOLI E DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE.

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

