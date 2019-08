Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 29 AGOSTO 2019 ORE 10:20 VALERIA VERNINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE PERMANGONO CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN VIA DI RISOLUZIONE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA

PASSIAMO SU VIA ARDEATINA DOVE PERMANGONO CODE A CAUSA DI LAVORI IN PROSSIMITA’ DI FALCOGNANA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

MENTRE PER TRAFFICO SI RALLENTA SU VIA LITORANEA ALTEZZA TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO DOVE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE FINO AL 1 SETTEMBRE SULLE LINEE FL4 ROMA-ALBANO E FL6 ROMA-CASSINO

LA CIRCOLAZIONE E’ INTERROTTA TRA CIAMPINO E ALBANO

E TRA CIAMPINO E COLLEFERRO

IL SERVIZIO E’ GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI

INFINE RICORDIAMO DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA A CIAMPINO IN PIAZZALE KENNEDY FINO AL 01 SETTEMBRE PER CONSENTIRE LO STAZIONAMENTO DEI BUS SOSTITUTIVI A CAUSA DELL’INTERRUZIONE DELLE LINEE FERROVIARIE FL4 E FL6

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral