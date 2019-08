Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 29 AGOSTO 2019 ORE 11:20 VALERIA VERNINI

PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE LA SITUAZIONE E’ TORNATA ALLA NORMALITA ’

MENTRE SU VIA ARDEATINA TROVIAMO ANCORA CODE A CAUSA DI LAVORI IN PROSSIMITA’ DI FALCOGNANA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SITUAZIONE ANALOGA SU VIA CASSIA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA ISOLA FARNESE E LA STORTA NEI DUE SENSI

MENTRE PER TRAFFICO SI RALLENTA SU VIA LITORANEA DA CAMPO ASCOLANO A COLLE ROMITO IN ENTRAMBI LE DIREZIONI

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO DOVE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE FINO AL 1 SETTEMBRE SULLE LINEE FL4 ROMA-ALBANO E FL6 ROMA-CASSINO

LA CIRCOLAZIONE E’ INTERROTTA TRA CIAMPINO E ALBANO

E TRA CIAMPINO E COLLEFERRO

IL SERVIZIO E’ GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI

