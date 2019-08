Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 29 AGOSTO 2019 ORE 12:20 VALERIA VERNINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

INVARIATA LA SITUAZIONE SU VIA ARDEATINA DOVE TROVIAMO ANCORA CODE A CAUSA DI LAVORI IN PROSSIMITA’ DI FALCOGNANA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

MENTRE PER TRAFFICO SI RALLENTA SU VIA LITORANEA DA CAMPO ASCOLANO A COLLE ROMITO NEI DUE SENSI

RICORDIAMO IL DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA A CIAMPINO IN

PIAZZALE KENNEDY FINO AL 01 SETTEMBRE PER CONSENTIRE LO

STAZIONAMENTO DEI BUS SOSTITUTIVI A CAUSA DELL’INTERRUZIONE DELLE

LINEE FERROVIARIE FL4 E FL6

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO DOVE LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SULLA LINEA ROMA TERMINI – FIUMICINO AEROPORTO È RALLENTATA IN DIREZIONE FIUMICINO PER UN INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE FRA ROMA OSTIENSE E PONTE GALERIA.

I TRENI IN VIAGGIO POTRANNO SUBIRE RITARDI FINO A 30 MINUTI.

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral