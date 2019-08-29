Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 29 AGOSTO 2019 ORE 12:20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
INVARIATA LA SITUAZIONE SU VIA ARDEATINA DOVE TROVIAMO ANCORA CODE A CAUSA DI LAVORI IN PROSSIMITA’ DI FALCOGNANA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
MENTRE PER TRAFFICO SI RALLENTA SU VIA LITORANEA DA CAMPO ASCOLANO A COLLE ROMITO NEI DUE SENSI
RICORDIAMO IL DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA A CIAMPINO IN
PIAZZALE KENNEDY FINO AL 01 SETTEMBRE PER CONSENTIRE LO
STAZIONAMENTO DEI BUS SOSTITUTIVI A CAUSA DELL’INTERRUZIONE DELLE
LINEE FERROVIARIE FL4 E FL6
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO DOVE LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SULLA LINEA ROMA TERMINI – FIUMICINO AEROPORTO È RALLENTATA IN DIREZIONE FIUMICINO PER UN INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE FRA ROMA OSTIENSE E PONTE GALERIA.
I TRENI IN VIAGGIO POTRANNO SUBIRE RITARDI FINO A 30 MINUTI.
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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