Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 29 AGOSTO 2019 ORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA

APRIAMO CON LA A1 ROMA-NAPOLI DOVE TROVIAMO TRAFFICO INTENSO PER VEICOLO RIBALTATO TRA FERENTINO E ANAGNI DIREZIONE ROMA, RIAPERTE LE TRE CORSIE, CODE IN DIMINUZIONE FINO AD 7KM

SULLA A92 ROMA-CIVITAVECCHIA FUMO PER VEICOLO IN FIAMME TRA CERVETERI E SANTA SEVERA. PRESTARE ATTENZIONE

NON CI REGISTRANO PARTICOLARI RALLENTAMENTI SUL RACORDO E SULLE PRINCIPALUI ARTERIE DELLA CAPITALE

MENTRE SULLA VIA ARDEATINA, PER LAVORI SEGNALIAMO TRAFFICO INTENSO IN PROSSIMITA’ DI FALCOGNANA, IN DIREZIONE SANTA PALOMBA

SU VIA APPIA CODE A TRATTI NEI DUE SENSI ALL’ALTEZZA DI FORMIA

PARLANDO DI LAVORI, SULLA SR82 DELLA VALLE DEL LIRI – DA OGGI FINO AL 20 SETTEMBRE – LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DAL KM 82 AL KM 102. VERRÀ PREDISPOSTO SENSO UNICO ALTERNATO E RIDOTTO IL LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 KM/H PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITATE IL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL2 ROMA-TIVOLI-AVEZZANO

PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE NELLA STAZIONE DI ROVIANO OGGI I TRENI POTRANNO SUBIRE LIMITAZIONI DI PERCORSO O VARIAZIONI DI ORARIO

INFINE RICORDIAMO CHE NEL LAZIO È PREVISTA ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI SU TUTTA LA PARTE NORD-OVEST DELLA REGIONE.

Servizio fornito da Astral