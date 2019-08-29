Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 29 AGOSTO 2019 ORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON LA A1 ROMA-NAPOLI DOVE TROVIAMO TRAFFICO INTENSO PER VEICOLO RIBALTATO TRA FERENTINO E ANAGNI DIREZIONE ROMA, RIAPERTE LE TRE CORSIE, CODE IN DIMINUZIONE FINO AD 7KM
SULLA A92 ROMA-CIVITAVECCHIA FUMO PER VEICOLO IN FIAMME TRA CERVETERI E SANTA SEVERA. PRESTARE ATTENZIONE
NON CI REGISTRANO PARTICOLARI RALLENTAMENTI SUL RACORDO E SULLE PRINCIPALUI ARTERIE DELLA CAPITALE
MENTRE SULLA VIA ARDEATINA, PER LAVORI SEGNALIAMO TRAFFICO INTENSO IN PROSSIMITA’ DI FALCOGNANA, IN DIREZIONE SANTA PALOMBA
SU VIA APPIA CODE A TRATTI NEI DUE SENSI ALL’ALTEZZA DI FORMIA
PARLANDO DI LAVORI, SULLA SR82 DELLA VALLE DEL LIRI – DA OGGI FINO AL 20 SETTEMBRE – LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DAL KM 82 AL KM 102. VERRÀ PREDISPOSTO SENSO UNICO ALTERNATO E RIDOTTO IL LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 KM/H PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITATE IL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL2 ROMA-TIVOLI-AVEZZANO
PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE NELLA STAZIONE DI ROVIANO OGGI I TRENI POTRANNO SUBIRE LIMITAZIONI DI PERCORSO O VARIAZIONI DI ORARIO
INFINE RICORDIAMO CHE NEL LAZIO È PREVISTA ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI SU TUTTA LA PARTE NORD-OVEST DELLA REGIONE.
DA FEDERICO DI LERNIA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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