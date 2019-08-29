Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 29 AGOSTO 2019 ORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON LA A1 ROMA-NAPOLI RISOLTO INCIDENTE PER VEICOLO RIBALTATO TRA FERENTINO E ANAGNI DIREZIONE ROMA, RIAPERTE LE TRE CORSIE, PER MANGONO CODE IN DIMINUZIONE FINO A 6KM
SU VIA TIBURTINA CODE A TRATTI DAL GRA A SETTECAMINI NEI DUE SENSI
CODE A TRATTI SU VIA CASILINA DAL RACCORDO A FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA COMPLANARE DELLA ROMA-FIUMICINO TRAFFICO INTENSO IN INGRESSO SUL RACCORDO IN ESTERNA
RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA NEI DUE SENSI ALTEZZA CAMPO ASCOLANO
MENTRE SULLA VIA ARDEATINA, PER LAVORI SEGNALIAMO CODE A TRATTI IN PROSSIMITA’ DI FALCOGNANA, IN DIREZIONE SANTA PALOMBA
PARLANDO DI LAVORI, SULLA SR82 DELLA VALLE DEL LIRI – DA OGGI FINO AL 20 SETTEMBRE – LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DAL KM 82 AL KM 102. VERRÀ PREDISPOSTO SENSO UNICO ALTERNATO E RIDOTTO IL LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 KM/H PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITATE IL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL2 ROMA-TIVOLI-AVEZZANO
PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE NELLA STAZIONE DI ROVIANO OGGI I TRENI POTRANNO SUBIRE LIMITAZIONI DI PERCORSO O VARIAZIONI DI ORARIO
INFINE RICORDIAMO CHE NEL LAZIO È PREVISTA ALLERTA METEO GIALLA PER TEMPORALI SU TUTTA LA PARTE NORD-OVEST DELLA REGIONE.
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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