Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 17:15
Più informazioni su
VIABILITÀ 29 AGOSTO 2019 ORE 17.20 FEDERICO DI LERNIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON LA A1 ROMA-NAPOLI RISOLTO INCIDENTE PER VEICOLO RIBALTATO – TRAFFICO IN PROGRESSIVA RIPRESA – PERMANGONO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE ROMA TRA ANAGNI E VALMONTONE
SEMPRE SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE PER TRAFFICO INTENSO DAL GRA A TORVERGATA DIREZIONE NAPOLI
SI RALLENTA SUL GRA IN ESTERNA DA FONTE LAURENTINA A VIA APPIA
SU VIA FLAMINIA RALLENTAMENTI ALTEZZA CIMITERO FLAMINIO DIREZIONE QUARTICCIOLO
SU VIA TIBURTINA CODE A TRATTI DAL GRA A SETTEVILLE NEI DUE SENSI
CODE A TRATTI SU VIA CASILINA DAL RACCORDO A FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CODE A TRATTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA TORRINO E INFERNETTO
RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA NEI DUE SENSI ALTEZZA CAMPO ASCOLANO
MENTRE SULLA VIA ARDEATINA, PER LAVORI SEGNALIAMO CODE A TRATTI IN PROSSIMITA’ DI FALCOGNANA, IN DIREZIONE SANTA PALOMBA
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL2 ROMA-TIVOLI-AVEZZANO
PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE NELLA STAZIONE DI ROVIANO OGGI I TRENI POTRANNO SUBIRE LIMITAZIONI DI PERCORSO O VARIAZIONI DI ORARIO
INFINE RICORDIAMO CHE NEL LAZIO È PREVISTA ALLERTA METEO GIALLA PER TEMPORALI SU TUTTA LA PARTE NORD-OVEST DELLA REGIONE.
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral