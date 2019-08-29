Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 29 AGOSTO 2019 ORE 18.20 FEDERICO DI LERNIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA DA FONTE LAURENTINA A GIARDINETTI MENTRE IN INTERNA DALLA TIBURTINA A VIA PRENESTINA E PIU AVANTI DA GIARDINETTI A DIVINO AMORE
SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE PER TRAFFICO INTENSO DAL GRA A TORVERGATA DIREZIONE NAPOLI
SU VIA CASSIA RALLENTAMENTI DA GIUSTIGNANA A LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ANCHE CAUSA LAVORI
SU VIA SALARIA CODE IN ENTRAMBI I SENSI ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO
SU VIA TIBURTINA CODE A TRATTI DAL GRA A TIVOLI TERME NEI DUE SENSI
CODE A TRATTI SU VIA CASILINA DAL RACCORDO A FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CODE A TRATTI ANCHE SULLA PONTINA IN DIREZIONE POMEZIA DA SPINACETO A CASTEL ROMANO
CODE A TRATTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA TORRINO E INFERNETTO
RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA NEI DUE SENSI DA CAMPO ASCOLANO A TORVAIANICA
MENTRE SULLA VIA ARDEATINA, PER LAVORI SEGNALIAMO CODE A TRATTI IN PROSSIMITA’ DI FALCOGNANA, IN DIREZIONE SANTA PALOMBA
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
LA LINEA AD ALTA VELOCITA ROMA-FIRENZE DELLE 17.20 IN DIREZIONE ROMA E RALLENTATA PER INCONVENIENTE TECNICO RITARDI FINO A 15 MIN
INFINE RICORDIAMO CHE NEL LAZIO È PREVISTA ALLERTA METEO GIALLA PER TEMPORALI SU TUTTA LA PARTE NORD-OVEST DELLA REGIONE.
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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