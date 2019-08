Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 19:45

VIABILITÀ 29 AGOSTO 2019 ORE 19.20 FEDERICO DI LERNIA

SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA DA FONTE MOSTACCIANO ALLA ROMA-NAPOLI E PIU AVANTI CODE IN AUMENTO TRA CASSIA BIS E CASSIA- MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI DALLA ROMA-NAPOLI A VIA APPIA ANCHE A CAUSA DI UN AUTO IN PANNE

SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE PER TRAFFICO INTENSO DAL GRA A TORVERGATA DIREZIONE NAPOLI

SU VIA CASSIA RALLENTAMENTI DA GIUSTIGNANA A LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ANCHE CAUSA LAVORI

SU VIA SALARIA CODE IN ENTRAMBI I SENSI ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO

SU VIA TIBURTINA CODE A TRATTI DAL GRA A TIVOLI NEI DUE SENSI

CODE A TRATTI SU VIA CASILINA DAL RACCORDO A FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

CODE A TRATTI ANCHE SULLA PONTINA IN DIREZIONE POMEZIA DA SPINACETO A CASTEL ROMANO

CODE A TRATTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA TORRINO E INFERNETTO NELLE DUE DIREZIONI

RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA NEI DUE SENSI DA CAMPO ASCOLANO A MARINA DI ARDEA

MENTRE SULLA VIA ARDEATINA, SI STA IN FILA PER LAVORI IN PROSSIMITA’ DI FALCOGNANA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE, IN DIREZIONE SANTA PALOMBA

INFINE RICORDIAMO CHE SIA NELLA GIORNATA DI OGGI CHE IN QUELLA DI DOMANI NEL LAZIO È PREVISTA ALLERTA METEO GIALLA PER TEMPORALI SU TUTTA LA PARTE NORD-OVEST DELLA REGIONE.

