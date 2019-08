Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 29 AGOSTO 2019 ORE 20.20 FEDERICO DI LERNIA

SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

CODE A TRATTI SU VIA CASSIA DAL RACCORDO A BORGHESIANA

SU VIA APPIA CODE ALTEZZA CAVA DEI SELCI DIREZIONE FRATTOCHIE

CODE A TRATTI E RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E INFERNETTO NELLE DUE DIREZIONI

RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA NEI DUE SENSI DAL TERZO CANCELLO DI OSTIA A MARINA DI ARDEA

MENTRE SULLA VIA ARDEATINA, SI STA IN FILA PER LAVORI IN PROSSIMITA’ DI FALCOGNANA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE, IN DIREZIONE SANTA PALOMBA

INFINE RICORDIAMO CHE SIA NELLA GIORNATA DI OGGI CHE IN QUELLA DI DOMANI NEL LAZIO È PREVISTA ALLERTA METEO GIALLA PER TEMPORALI SU TUTTA LA PARTE NORD-OVEST DELLA REGIONE.

PER IL SERVIZIO FERROVIARIO SEGNALIAMO CHE NELLA TRATTA URBANA DELLA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO SARANNO SOPRESSI I TRENI DA FLAMINO A MONTEBELLO DALLE 20E10 ALLE 22:40 PER MAGGIORNI INFORMAZIONI CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

