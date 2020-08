Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2020 ore 09:30

VIABILITÀ DEL 29 AGOSTO 2020 ORE 09.20 FRANCESCO TITOTTO

TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DELLA REGIONE

RALLENTAMENTI SULLA REGIONALE 578 SALTO CICOLANA LOCALITÀ CAPRADOSSO A CAUSA DI SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI

SI STA IN CODA SUL LITORALE ROMANO TRA CAMPO ASCOLANO E TOR VAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA

Più A SUD SULLA REGIONALE FLACCA RALLENTAMENTI IN LOCALITà PIANA DI SANT’AGOSTINO E NEI PRESSI DI PORTO SALVO

SI RALLENTA ANCHE A FORMIA SUL LUNGOMARE DELLA REPUBBLICA, VIA APPIA E VIA DOMIZIANA

PER GLI EVENTI

A CASSINO, DOMANI DOMENICA 30 AGOSTO DALLE 7 ALLE 14 SARA’ ATTIVA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO CON DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO LUNGO LE STRADE INTERESSATE DALLA GARA CICLISTICA

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, è OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA DALLE 18.

L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” E’ CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT. NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800

