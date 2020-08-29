Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2020 ore 09:30
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VIABILITÀ DEL 29 AGOSTO 2020 ORE 09.20 FRANCESCO TITOTTO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DELLA REGIONE
RALLENTAMENTI SULLA REGIONALE 578 SALTO CICOLANA LOCALITÀ CAPRADOSSO A CAUSA DI SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI
SI STA IN CODA SUL LITORALE ROMANO TRA CAMPO ASCOLANO E TOR VAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
Più A SUD SULLA REGIONALE FLACCA RALLENTAMENTI IN LOCALITà PIANA DI SANT’AGOSTINO E NEI PRESSI DI PORTO SALVO
SI RALLENTA ANCHE A FORMIA SUL LUNGOMARE DELLA REPUBBLICA, VIA APPIA E VIA DOMIZIANA
PER GLI EVENTI
A CASSINO, DOMANI DOMENICA 30 AGOSTO DALLE 7 ALLE 14 SARA’ ATTIVA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO CON DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO LUNGO LE STRADE INTERESSATE DALLA GARA CICLISTICA
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, è OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA DALLE 18.
L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” E’ CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT. NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800
PER ORA è TUTTO, UN SALUTO DA FRANCESCO TITOTTO E ASTRAL INFOMOBILITA’
ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral