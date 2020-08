Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2020 ore 18:30

VIABILITÀ DEL 29 AGOSTO 2020 ORE 07.20 FRANCESCO TITOTTO

TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DELLA REGIONE

PER GLI EVENTI

A CASSINO, DOMANI DOMENICA 30 AGOSTO DALLE 7 ALLE 14 SARA’ ATTIVA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO CON DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO LUNGO LE STRADE INTERESSATE DALLA GARA CICLISTICA

PER I CANTIERI

SULLAREGIONALE 471 DI LEONESSA PROSEGUONO I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE A CURA DI ASTRAL SPA

TRA I KM 42+800 E 43+800, SIAMO IN LOCALITA’ BORBONA, E’ ATTIVA LA CHIUSURA ALTERNATA DELLE CORSIE DI MARCIA E SENSO UNICO ALTERNATO

DALLE ORE 08.00 ALLE 19.00 TUTTI I GIORNI

FESTIVI E PREFESTIVI ESCLUSI

TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 4 OTTOBRE 2020

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE

PER CONSENTIRE I LAVORI IN VIALE DELLE BELLE ARTI

NELLE GIORNATE DI MARTEDI 1° SETTEMBRE E MERCOLEDI 2

DA INIZIO A FINE SERVIZIO LA LINEA TRAM 2 SARA’ SOSPESA E SOTITUITA DAI BUS DELLA LINEA 2

MENTRE LA LINEA TRAM 19 SARA’ SOSTUITA DAI BUS NAVETTA 19 DA VALLE GIULIA A PIAZZA RISORGIMENTO

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, è OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA DALLE 18.

L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” E’ CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT. NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800

