Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2021 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 29 AGOSTO 2021 ORE 11:20 ARIANNA CAROCCI

BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

IN APERTURA LA A1 ROMA-NAPOLI, PER UN INCIDENTE CHE VEDE COINVOLTE 6 VETTURE SULLA CORSIA DI SORPASSO, IL TRAFFICO È BLOCCATO TRA FERENTINO E COLLEFERRO IN DIREZIONE ROMA; AL MOMENTO CI SONO CODE PER 8 KM.

RESTANDO SULLA A1, MA NEL TRATTO FIRENZE-ROMA, ABBIAMO CODE TRA ORVIETO E FABRO VERSO FIRENZE SEMPRE PER INCIDENTE.

ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, CODE TRA FLAMINIA E SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA.

PROBLEMI ANCHE PER CHI SI TROVA IN VIAGGIO SULLA REGIONALE CASTRENSE, PER UN INCIDENTE CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI MONTALTO DI CASTRO IN LOCALITÀ CAMPOMORTO.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

DA DOMANI LUNEDÌ 30 AGOSTO SCATTA LA PRIMA FASE DELLA RIATTIVAZIONE DELL’ORARIO INVERNALE SULLA RETE ATAC. INTERESSATE LA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA E LA FERROVIA REGIONALE ROMA-CIVITA-VITERBO. TUTTI I DETTAGLI IN MERITO SONO DISPONIBILI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral