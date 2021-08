Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2021 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 29 AGOSTO 2021 ORE 12:20 ARIANNA CAROCCI

APRIAMO ANCORA CON LA A1 ROMA-NAPOLI, A CAUSA DI UN INCIDENTE IN CUI SONO RIMASTE COINVOLTE 6 VETTURE SULLA CORSIA DI SORPASSO, IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA FERENTINO E COLLEFERRO IN DIREZIONE ROMA; AL MOMENTO SONO 10 I KM DI CODA. A CHI È DIRETTO A ROMA SI CONSIGLIA DI USCIRE A FROSINONE ED ATTRAVERSO LA STATALE CASILINA RIENTRARE IN AUTOSTRADA A COLLEFERRO.

RESTANDO SULLA A1, MA NEL TRATTO FIRENZE-ROMA, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA ORVIETO E FABRO VERSO FIRENZE, TUTTAVIA PERMANGONO CODE.

CI SPOSTIAMO SULLA LITORANEA, PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

