Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2022 ore 09:15

di - 29 Agosto 2022 - 9:15

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    VIABILITÀ DEL 29 AGOSTO 2022 ORE 09:20 FEDERICO DI LERNIA
    BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    APRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA PRESTARE ATTENZIONE
    SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE IN ALTEZZA APPIA
    IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PONTINA E LAURENTINA
    CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
    CODE PER LAVORI SULLA CASSIA BIS ALTEZZA RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA
    RICORDIAMO CHE, SULLA PONTINA, SONO INIZIATI E TERMINERANNO IL 31 OTTOBRE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI CARTELLI PUBBLICITARI TRA IL CHILOMETRO 10+550 AL KM 19+200 ATTIVE PARZIALIZZAZIONI DEL TRAFFICO VEICOLARE. PER I DETTAGLI CONSULTARE IL NOSTRO SITO ALLA PAGINA DEDICATA

    DA FEDERICO DI LERNIA ED ASTRAL INFOMOBILITÀ E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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