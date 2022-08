Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2022 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 29 AGOSTO 2022 ORE 09:20 FEDERICO DI LERNIA

APRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA PRESTARE ATTENZIONE

SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE IN ALTEZZA APPIA

IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PONTINA E LAURENTINA

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

CODE PER LAVORI SULLA CASSIA BIS ALTEZZA RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA

RICORDIAMO CHE, SULLA PONTINA, SONO INIZIATI E TERMINERANNO IL 31 OTTOBRE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI CARTELLI PUBBLICITARI TRA IL CHILOMETRO 10+550 AL KM 19+200 ATTIVE PARZIALIZZAZIONI DEL TRAFFICO VEICOLARE. PER I DETTAGLI CONSULTARE IL NOSTRO SITO ALLA PAGINA DEDICATA

