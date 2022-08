Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2022 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 29 AGOSTO 2022 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI

SUL RACCORDO ANULARE E’ STATO RIMOSSO IL VEICOLO IN FIAMME IN CARREGGIATA ESTERNA NEI PRESSI DELL’ARDEATINA, PERMANGONO TUTTAVIA CODE PER LE INEVITABILI RIPERCUSSIONI, A PARTIRE DALL’USCITA PER LA COLOMBO; DISAGI ANCHE IN INTERNA PER UN INCIDENTE CON VEICOLO DI TRAVERSO CHE PROVOCA INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE PISANA E AURELIA;

UN ALTRO INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO;

PER LA PRESENZA DI CANTIERI SEGNALIAMO INFINE TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA BIS TRA LA GIUSTINIANA E IL RACCORDO NEI DUE SENSI.

