Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2019 ore 07:30

VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

AL MOMENTO NESSUN IMPEDIMENTO ALLA CIRCOLAZIONE

PROSEGUE OGGI, DOMENICA 29 SETTEMBRE, L’INTERRUZIONE DEL SERVIZIO SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C DEL COLOSSEO

LA TRATTA INTERESSATA E’ CASTRO PRETORIO-LAURENTINA

ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI DENOMINATI MB.

SERVIZIO REGOLARE SULLE TRATTE CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO.

IN PROGRAMMA NELLA MATTINATA DI OGGI LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA CARDIORACE PER LA SENSIBILIZZARE ALLA SALUTE DEL CUORE E PER SOSTENERE LA RICERCA SULLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI

LA PARTENZA E’ ALLE ORE 8:00 DA P.ZA GENTILE DA FABRIANO.

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E LINEE BUS DI ZONA DEVIATE

