Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 29 SETTEMBRE 2019 ORE 07.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI COL PRIMO APPUNTAMENTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
AL MOMENTO NESSUN IMPEDIMENTO ALLA CIRCOLAZIONE
LE ALTRE NOTIZIE
PROSEGUE OGGI, DOMENICA 29 SETTEMBRE, L’INTERRUZIONE DEL SERVIZIO SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C DEL COLOSSEO
LA TRATTA INTERESSATA E’ CASTRO PRETORIO-LAURENTINA
ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI DENOMINATI MB.
SERVIZIO REGOLARE SULLE TRATTE CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO.
IN PROGRAMMA NELLA MATTINATA DI OGGI LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA CARDIORACE PER LA SENSIBILIZZARE ALLA SALUTE DEL CUORE E PER SOSTENERE LA RICERCA SULLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI
LA PARTENZA E’ ALLE ORE 8:00 DA P.ZA GENTILE DA FABRIANO.
MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E LINEE BUS DI ZONA DEVIATE
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTA ED ALTRE NOTIZIE SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
DA FLAVIA DONDOLINI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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