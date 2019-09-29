Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ 29 SETTEMBRE 2019 ORE 08.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
NESSUN IMPEDIMENTO ALLA CIRCOLAZIONE
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
LAVORI IN CORSO SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA, PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C DEL COLOSSEO.
ANCHE NELLA GIORNATA DI OGGI, DOMENICA 29 SETTEMBRE, IL SERVIZIO E’ INTERROTTO SULLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA
DISPONIBILI I BUS SOSTITUTIVI DENOMINATI MB.
SERVIZIO REGOLARE, INVECE, SULLE TRATTE CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO.
E’ PARTITA ALLE ORE 8.00, DA P.ZA GENTILE DA FABRIANO, LA “CARDIO RACE”, LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA PER SENSIBILIZZARE ALLA SALUTE DEL CUORE E SOSTENERE LA RICERCA SULLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI.
PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DI ZONA.
SEMPRE NELLA MATTINATA DI OGGI, A PARTIRE DALLE ORE 09.00, SI SVOLGERA’ UN’ALTRA MANIFESTAZIONE SPORTIVA
A VILLA BORGHESE.
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO AL PASSAGGIO DEI PARTECIPANTI SU PIAZZALE DELLE CANESTRE.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTA ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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