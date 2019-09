Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2019 ore 09:30

VIABILITÀ 29 SETTEMBRE 2019 ORE 09.20 FLAVIA DONDOLINI

BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

NON SONO PRESENTI IMPEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE

LAVORI IN CORSO SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA, PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C DEL COLOSSEO.

ANCHE NELLA GIORNATA DI OGGI, DOMENICA 29 SETTEMBRE, INTERRUZIONE DEL SERVIZIO SULLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA

ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI DENOMINATI MB.

SERVIZIO REGOLARE, INVECE, SULLE TRATTE CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO.

PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA A ROMA

E’ PARTITA ALLE ORE 8.00, DA P.ZA GENTILE DA FABRIANO, LA “CARDIO RACE”, LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA PER SENSIBILIZZARE ALLA SALUTE DEL CUORE E SOSTENERE LA RICERCA SULLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI. SI PASSA PER LUNGOTEVERE FLAMINIO, DELLA VITTORIA E OBERDAN, PONTE MILVIO E PONTE RISORGIMENTO.

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DI ZONA, FINO AL TERMINE DELLA CORSA PREVISTO PER LE ORE 11,30.

E’ PARTITA ALLE ORE 09.00 E TERMINERA’ ALLE 13, UN’ALTRA MANIFESTAZIONE SPORTIVA A VILLA BORGHESE.

POSSIBILI RALLENTAMENTI PER LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO AL PASSAGGIO DEI PARTECIPANTI SU PIAZZALE DELLE CANESTRE.

