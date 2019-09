Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 29 SETTEMBRE 2019 ORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI

TRAFFICO SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO

INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE A POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLA A1 ROMA- FIRENZE, DOVE SI REGISTRA UN INCIDENTE TRA ATTIGLIANO E ORVIETO, IN DIREZIONE FIRENZE.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE

LAVORI IN CORSO SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA, PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C DEL COLOSSEO.

ANCHE NELLA GIORNATA DI OGGI, DOMENICA 29 SETTEMBRE, IL SERVIZIO E’ INTERROTTO SULLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA

ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI DENOMINATI MB.

REGOLARI, INVECE, LE TRATTE CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO.

PASSIAMO AGLI EVENTI

ALLE ORE 8.00 E’ PARTITA, DA P.ZA GENTILE DA FABRIANO, LA “CARDIO RACE”, LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA PER SENSIBILIZZARE ALLA SALUTE DEL CUORE E SOSTENERE LA RICERCA SULLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI. SI PASSA PER LUNGOTEVERE FLAMINIO, DELLA VITTORIA E OBERDAN, PONTE MILVIO E PONTE RISORGIMENTO.

RICORDIAMO CHE SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DI ZONA, FINO AL TERMINE DELLA CORSA PREVISTO PER LE ORE 11,30.

Servizio fornito da Astral