Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2019 ore 11:30

SULLA A1 ROMA-NAPOLI, SI STA IN FILA ALL’ALTEZZA DI FERENTINO, IN DIREZIONE ROMA, IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA.

SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI REGISTRANO CODE SULLA VIA AURELIA, NEL TRATTO TRA CASTEL GUIDO E ARANOVA, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA.

SI RALLENTA ANCHE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E OLGIATA, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

CAMBIAMO ARGOMENTO E PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE

SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA, LAVORI IN CORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C DEL COLOSSEO.

NELLA GIORNATA DI OGGI, DOMENICA 29 SETTEMBRE, IL SERVIZIO E’ INTERROTTO SULLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA

ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI DENOMINATI MB.

REGOLARI, INVECE, LE TRATTE CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO.

PER GLI EVENTI

OGGI ALLE ORE 15.00 ALL’OLIMPICO, SCENDONO IN CAMPO

LAZIO-GENOA

LA CONSUETA DISCIPLINA DI TRAFFICO SARA’ ATTIVA NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO

