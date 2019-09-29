Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 29 SETTEMBRE 2019 ORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
SULLA A1 ROMA-NAPOLI, SI STA IN FILA ALL’ALTEZZA DI FERENTINO, IN DIREZIONE ROMA, IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA.
SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI REGISTRANO CODE SULLA VIA AURELIA, NEL TRATTO TRA CASTEL GUIDO E ARANOVA, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA.
SI RALLENTA ANCHE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E OLGIATA, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
CAMBIAMO ARGOMENTO E PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA, LAVORI IN CORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C DEL COLOSSEO.
NELLA GIORNATA DI OGGI, DOMENICA 29 SETTEMBRE, IL SERVIZIO E’ INTERROTTO SULLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA
ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI DENOMINATI MB.
REGOLARI, INVECE, LE TRATTE CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO.
PER GLI EVENTI
OGGI ALLE ORE 15.00 ALL’OLIMPICO, SCENDONO IN CAMPO
LAZIO-GENOA
LA CONSUETA DISCIPLINA DI TRAFFICO SARA’ ATTIVA NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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