Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2019 ore 12:30

TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO

UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA A1 ROMA-NAPOLI, NEL TRATTO TRA FERENTINO E ANAGNI, IN DIREZIONE ROMA.

LUNGHE CODE, ANCHE PER INCIDENTE, SULLA VIA AURELIA, NEL TRATTO CHE VA DAL RACCORDO ANULARE AD ARANOVA, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA.

TRAFFICO CONGESTIONATO SUL LUNGOMARE TOSCANELLI, DOVE UN INCIDENTE PROVOCA INCOLONNAMENTI TRA VIALE DELLA VITTORIA E VIALE DELLA MARINA, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE, IN CARREGGIATA INTERNA, SI RALLENTA TRA CASILINA E TUSCOLANA; IN ESTERNA, TRA ALL’ALTEZZA DELLA STESSA TUSCOLANA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE

SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA, LAVORI IN CORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C DEL COLOSSEO.

NELLA GIORNATA DI OGGI, DOMENICA 29 SETTEMBRE, IL SERVIZIO E’ INTERROTTO SULLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA

ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI DENOMINATI MB.

REGOLARI, INVECE, LE TRATTE CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO.

