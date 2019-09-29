Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ 29 SETTEMBRE 2019 ORE 13.20 FLAVIA DONDOLINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA MATTINATA CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA LA VIABILITA’ SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, SI PROCEDE A RILENTO TRA PRENESTINA E APPIA; IN ESTERNA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA.
PERMANGONO CODE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, SULLA VIA AURELIA, NEL TRATTO TRA CASTEL DI GUIDO E ARANOVA, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA.
SULLA VIA DEL MARE SI STA IN FILA, ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASTEL FUSANO, IN DIREZIONE OSTIA;
SEMPRE IN DIREZIONE OSTIA, SI REGISTRANO CODE SULLA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA
RESTIAMO AD OSTIA, DOVE PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI SUL LUNGOMARE TOSCANELLI, TRA VIALE DELLA VITTORIA E VIALE DELLA MARINA, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA, LAVORI IN CORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C DEL COLOSSEO.
IL SERVIZIO E’ INTERROTTO SULLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA, PER TUTTA LA GIORNATA.
ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI DENOMINATI MB.
REGOLARI, INVECE, LE TRATTE CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO.
PER GLI EVENTI
OGGI ALLE ORE 15.00 ALL’OLIMPICO, SCENDONO IN CAMPO
LAZIO-GENOA
LA CONSUETA DISCIPLINA DI TRAFFICO SARA’ ATTIVA NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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