Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2019 ore 15:30

PIOGGIA SULLA24 ROMA TERAMO TRA CARSOLI E VICOVARO, PRESTATE ATTENZIONE ALLA SCARSA VIABILITA’

CODE SULLA REGIONALE DI FROSINONE E GAETA TRA VALLE CORSA E LENOLA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

A ROMA CHIUSA VIA DEFORI IMPERIALI PER 150 ANNI DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA ITALIANA DEVIATE LE LINEE BUS DI ZONA E IL SERVIZIO NAVETTA DELLA METRO B TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA

SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA, LAVORI IN CORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C DEL COLOSSEO.

IL SERVIZIO E’ INTERROTTO SULLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA, PER TUTTA LA GIORNATA.

ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI

REGOLARI, INVECE, LE TRATTE CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO.

SI GIOCA ALL’OLIMPICO, IN CAMPO

LAZIO-GENOA

AL FISCHIO FINALE INIZIERà LA CONSUETA DISCIPLINA DI TRAFFICO NELL’AREA DELLO STADIO E POTENZIAMENTO DELLA FREQUENZA DEL TRASPORTO PUBBLICO

