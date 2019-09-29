Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 29 SETTEMBRE 2019 ORE 15.20 ALESSIO CONTI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PIOGGIA SULLA24 ROMA TERAMO TRA CARSOLI E VICOVARO, PRESTATE ATTENZIONE ALLA SCARSA VIABILITA’
CODE SULLA REGIONALE DI FROSINONE E GAETA TRA VALLE CORSA E LENOLA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
A ROMA CHIUSA VIA DEFORI IMPERIALI PER 150 ANNI DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA ITALIANA DEVIATE LE LINEE BUS DI ZONA E IL SERVIZIO NAVETTA DELLA METRO B TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA
RESTIAMO A ROMA CON IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA, LAVORI IN CORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C DEL COLOSSEO.
IL SERVIZIO E’ INTERROTTO SULLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA, PER TUTTA LA GIORNATA.
ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI
REGOLARI, INVECE, LE TRATTE CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO.
PER GLI EVENTI
SI GIOCA ALL’OLIMPICO, IN CAMPO
LAZIO-GENOA
AL FISCHIO FINALE INIZIERà LA CONSUETA DISCIPLINA DI TRAFFICO NELL’AREA DELLO STADIO E POTENZIAMENTO DELLA FREQUENZA DEL TRASPORTO PUBBLICO
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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