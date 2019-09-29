Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 29 SETTEMBRE 2019 ORE 16.20 ALESSIO CONTI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO RALLENTATO PER LAVORI IN A1 ROMA NAPOLI ALL’ALTEZZA DI FERENTINO IN DIREZIONE DI ROMA
IN ZONA CODE SULLA REGIONALE DI FROSINONE E GAETA TRA VALLE CORSA E LENOLA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
IN PROVINCIA DI ROMA CODE A TRATTI SULL’APPIA DA ARICCIA A FRATTOCCHIE VERSO LA CAPITALE
SULLA PONTINA CODE TRA SPINACETO E TOR DE CENCI IN DIREZIONE DI POMEZIA
A PASSO CORESE CODE VERSO ROMA SULLA SALARIA DA BORGO QUINZIO ALL’INCROCIO PER TERNI E POGGIO MIRTETO
A ROMA CHIUSA VIA DEFORI IMPERIALI PER 150 ANNI DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA ITALIANA DEVIATE LE LINEE BUS DI ZONA E IL SERVIZIO NAVETTA DELLA METRO B TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA
RESTIAMO A ROMA CON IL TRASPORTO PUBBLICO
RIPROGRAMMATE FINO ALLE 18.45 LE PARTENZE DELLA FERROVIA CONCESSA ROMA LIDO.SIA DA COLOMBO CHE DA SAN PAOLO
PER GLI EVENTI
SI GIOCA ALL’OLIMPICO, IN CAMPO
LAZIO-GENOA
AL FISCHIO FINALE INIZIERà LA CONSUETA DISCIPLINA DI TRAFFICO NELL’AREA DELLO STADIO E POTENZIAMENTO DELLA FREQUENZA DEL TRASPORTO PUBBLICO
DA ALESISO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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